Курировать департамент инвестполитики Тюменской области будет Вячеслав Вахрин

19 Дек. 15:32 2018-12-19T20:29:52+03:00

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Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин отныне будет контролировать и координировать департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Соответствующее постановление 14 декабря подписано главой региона. В подчинении Вахрина также остаются департаменты жилищно-коммунального хозяйства, тарифной и ценовой политики, Государственная жилищная инспекция и Региональная энергетическая комиссия.

В 1991 году Вячеслав Вахрин окончил физический факультет Пермского государственного университета по специальности «Радиофизика и электроника» с присвоением квалификации «инженер-радиофизик», в 2000 году – юридический факультет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Свою трудовую деятельность начал в 1989 году лаборантом проблемной лаборатории радиоспектроскопии ПермГУ и до 1998 года работал на различных должностях в коммерческих и некоммерческих организациях.

С 1998 по 2010 – генеральный директор юридической фирмы «Правовая инициатива».

С 1993 по 2007 – помощник на общественных началах депутата Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, четвертого созывов.

С 2001 по 2006 – депутат Законодательного Собрания Пермской области, член комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности, избранный Законодательным Собранием области.

С 28.01.2010 – начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области – главный государственный жилищный инспектор Тюменской области.

С 16.07.2012 – заместитель Губернатора Тюменской области.

Отметим, что с момента назначения Вадима Шумкова на должность врио губернатора Курганской области, Александр Моор сам курировал департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.