Елена Кашкарова: каждый работник ЗАГСа вносит свой вклад в формирование семьи

19 Дек. 15:31 2018-12-19T15:31:32+03:00

Им нужно быть не только ответственными, но и артистичными

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Свой профессиональный праздник отмели работники органов ЗАГСа в России. За всем известной в нашей стране аббревиатурой ЗАГС (запись актов гражданского состояния) — ежедневный кропотливый труд работников этой службы, начиная от регистрации рождения нового гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека.

- Каждый работник ЗАГСа вносит личный вклад в формирование семьи, тем самым помогая в построении правового государства. Сотрудники ЗАГСа должны быть не только ответственными, но еще и артистичными. Ведь они дают последние наставления молодоженам, поздравляют с регистрацией новорожденного, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если они были зарегистрированы в государственных органах. Этот декрет стал первым законодательным актом молодой Советской республики в области семейного права, в котором, в частности, устанавливались принципы добровольности брака, равноправия супругов, равноправие детей, рожденных в браке и внебрачных. В настоящее время семейные отношения в России регламентируются «Семейным кодексом РФ», принятым Государственной Думой 8 декабря 1995 года.

Иногда случаются обстоятельства, при которых молодожёны не могут провести процедуру бракосочетания в своём городе. Такие ситуации могут возникать, если вы переехали жить, учиться или работать на новое место жительства. Помните, что законодательство Российской Федерации разрешает вам регистрировать брак в любом ЗАГСе на территории нашей страны. Даже если у вас нет прописки, это не станет препятствием в столь важном и ответственном деле.

Если говорить о свадьбах за границей, то они абсолютно законны, если соблюдать все необходимые правила п. 1 ст. 158 Семейного кодекса РФ гласит, что браки между гражданами РФ и иностранными гражданами, заключенные за пределами Российской Федерации с соблюдением законодательства государства, на территории которого они соблюдаются, признаются действительными в РФ, если отсутствуют припятствия для заключения брака, предусмотренные законом (двоеженство, брак между близкими родственниками и т.д.). Главное правило свадеб в данном случае – они не должны противоречить законом ни той страны, откуда жених и невеста, ни той, где проходит регистрация.