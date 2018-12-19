Тюмень попала в тройку городов, где можно снять пентхаус по цене столичной «однушки»
Тюмень вошла в десятку городов России, где можно арендовать почти двухсотметровую квартиру по стоимости московской однушки. Областной центр занял в рейтинге третье место.
Одну из лидирующих позиций Тюмени обеспечила квартира на Шиллера. Ее площадь равна 180 квадратным метрам. Арендовать просторный пентхаус с джакузи можно за 35 тысяч рублей в месяц.
По данным экспертам, ЦИАН такая сумма – средняя ставка аренды на однокомнатные квартиры в Москве. В пределах этой стоимости в столице можно рассчитывать на компактное жилье эконом-класса.
Из ближайших соседей Тюмени в рейтинге отметилась Челябинская область. Субъекту досталось 9 место за квартиру площадью 155 квадратных метров в столице региона. Кроме габаритов, объект недвижимости ничем не примечателен.