Тюмень попала в тройку городов, где можно снять пентхаус по цене столичной «однушки»

19 Дек. 14:54 2018-12-19T14:54:28+03:00

В областном центре это квартира площадью 180 квадратных метров в центре

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Тюмень вошла в десятку городов России, где можно арендовать почти двухсотметровую квартиру по стоимости московской однушки. Областной центр занял в рейтинге третье место.

Одну из лидирующих позиций Тюмени обеспечила квартира на Шиллера. Ее площадь равна 180 квадратным метрам. Арендовать просторный пентхаус с джакузи можно за 35 тысяч рублей в месяц.

По данным экспертам, ЦИАН такая сумма – средняя ставка аренды на однокомнатные квартиры в Москве. В пределах этой стоимости в столице можно рассчитывать на компактное жилье эконом-класса.

Из ближайших соседей Тюмени в рейтинге отметилась Челябинская область. Субъекту досталось 9 место за квартиру площадью 155 квадратных метров в столице региона. Кроме габаритов, объект недвижимости ничем не примечателен.