2018-12-19T13:57:40+03:00
Происшествия

Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга

Молодому дельцу предстоит провести в колонии почти 10 лет
Марина Васильева
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В Тюмени вынесли приговор 26-летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Молодой человек сумел наладить хитрую схему поставки запрещенных веществ из Санки-Петербурга, но успел их сбыть.

Согласно материалом уголовного дела, в сентябре 2017 года тюменец, решив занять распространением веществ, связался по интернету с наркодельцом. По схеме наркотические средства и психотропное вещество, замаскированные в сувениры из гипса, доставлялись транспортной компанией из Санкт-Петербурга в Тюмени. В общей сложности с октября 2017 года по январь 2018 года молодой человек получил из северной столицы более 1 килограмма различных наркотиков.

Однако сбыть их тюменец не смог, поскольку в январе 2018 года был задержан сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области. Молодого человека заключили под стражу. Сегодня, 19 декабря, суд назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей в доход государства.

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