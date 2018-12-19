2018-12-19T13:19:50+03:00
Происшествия

Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске

Местный бизнесмен пытался уничтожить исполнительные производства
Марина Васильева
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Тобольская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего бизнесмена. Он обвиняется в совершении поджога офиса службы судебных приставов.

Согласно материалам уголовного дела, бизнесмен после развода на основании судебного решения должен был выплачивать алименты на двоих своих дочерей. Мужчина делал это нерегулярно и в июле 2017 года был привлечен к административной ответственности в виде 75 часов бесплатных общественно полезных работ. Но и после этого продолжил допускать просрочку в платежах. Сумма задолженности по алиментам за это время составила более 177 тыс. рублей.

Параллельно у мужчины возникли проблемы в бизнесе. К делу по алиментам прибывались исполнительные производства по неуплате налогов, страховых взносов на общую сумму более 3,5 млн. рублей. Приставы наложили арест на его автомобиль Lexus LX 570, а самому бизнесмен ограничили выезд за границу.

При этом место хранения автомобиля мужчина постоянно менял, не давая приставам его реализовать. Так, 28 сентября 2018 года из Тюмени приехал представитель оценочной компании, но пристав Lexus обнаружить не смог. Исполнительные действия были перенесены на 1 октября. В ночь на 30 сентября бизнесмен решил "закрыть" все дела путем поджога офиса судебных приставов.

Он пришел с тремя самодельными зажигательными устройствами к зданию по улице Ремезова, где на первом этаже находилась служба и установил их на окна трех служебных кабинетов, после чего поджег фитиля. Два устройства не сработали, а от одного началось возгорание. Вскоре его потушили прибывшме пожарные.

Все это время поджигатель наблюдал за происходившим и убедившись в отсутствии серьезных последствий поджога, покинул место происшестия. Всего огнем было повреждено 106 исполнительных производств и уничтожено имущество службы судебных приставов на общую сумму 27,3 тысяч рублей.

4 октября мужчина был задержан и 5 октября по решению суда заключен под стражу. В ходе следствия он признал свою вину, заплатил долг по алиментам в сумме более 177 тысяч рублей и возместил ущерб приставам. В ближайшее время Тобольский городской суд вынесен решение по делу поджигателя.

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