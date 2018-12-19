Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов

19 Дек. 12:30 2018-12-19T12:30:41+03:00

Необычная эстафета пройдет в эти выходные в Гилевской Роще

Изменить размер текста: A A

Тюмень впервые примет забег Дедов Морозов. Спортивно-развлекательный праздник пройдет в эту субботу, 22 декабря и станет частью двухдневной «Битвы снеговиков».

Жители города активно подают заявки. Несколько десятков участников уже приготовили свои новогодние образы и готовы выйти на старт, отметили в администрации города. Забеги пройдут как среди взрослых, так и среди детей. Юные тюменцы в возрасте до 12 лет преодолеют дистанцию 300 метров. Для более взрослых участников подготовлена дистанция в 900 метров.

Жители города еще могут успеть заявиться на соревнования. Следует отметить, что приоритет в выборе «спортивной» форумы отдается костюмам Деда Мороза.

КУДА ЗВОНИТЬ

Для участия в забегах нужно написать сообщение в официальную группу Comedy Radio Тюмень 90.4 FM в ВК или в Viber Comedy Radio – 8-922-005-09-04.