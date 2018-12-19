Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики

19 Дек. 12:01 2018-12-19T12:01:23+03:00

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Предприниматели из Тюменской области могут принять участие в опросе Торгово-промышленной палаты РФ о развитии цифровой экономики. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, бизнесменам предлагается заполнить анкету в электронной форме. Впоследствии итоги исследования позволят подготовить предложения в адрес органов государственной власти.

По словам вице-президента ТПП Тюменской области Елены Авериной, Торгов-промышленная палата региона предлагает тюменским бизнесменам уже сейчас строить новую экономическую реальность и стать участником масштабных позитивных изменений по переходу России к цифровой экономике.

- Этот процесс напрямую повлияет на качество нашей жизни и будущее наших детей. Ваше мнение важно для нас и будет услышано, - заключила Елена Аверина.

Федеральтная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена в июле прошлого года. Документ разработан по указанию президента страны, озвученном им в послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года. Цель программы – организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: экономике, предпринимательстве, государственном управлении, социальной сфере и городском хозяйстве.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что индивидуальный предприниматель, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Черпакова стала победителем акции «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ». Она презентовала проект пансионата для пожилых людей и инвалидов «Комфорт».