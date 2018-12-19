2018-12-19T11:17:11+03:00
Общество

Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа

Для вновь прибывших сотрудников провели «День молодого специалиста»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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15 врачей и 30 сотрудников среднего медицинского персонала, которые приступили к работе в Областной больнице №3 меньше года назад, прошли посвящение. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, для вновь прибывших сотрудников провели «День молодого специалиста», в рамках которого они посетили тренинг для знакомства, сплочения и создания командного духа.

По словам одного из организаторов мероприятия, рентгенлаборанта Кирилла Тимонина, новый формат дня молодого специалист вдохновил и ребят, и опытных сотрудников.

- Ребята стали открытыми для общения, нашли друзей по интересам, уже работают сообща и планируют совместные проекты. Это именно то, чего мы и добивались, - рассказал Кирилл.

Тренинг для знакомства выявил разносторонне развитые личности. Оказалось, что среди новых сотрудников немало спортсменов, многие увлекаются творчеством и искусством. Некоторые молодые специалисты проявили лидерские качества, высокую организованность и нестандартный подход к решению задач. Такие тренинги на сплочение коллектива решили проводить несколько раз в год – и для молодых специалистов, и для врачей, и для медсестёр больницы. Сотрудники будут представлять больницу в секторе массовых мероприятий города, участвовать в спортивной и культурной жизни Тобольска.

Главный врач Областной больницы №3 Марат Баширов поприветствовал молодых специалистов, рассказал им о планах развития медицинских служб в учреждении и поинтересовался у молодых кадров о видении будущего тобольской медицины и своей специальности.

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