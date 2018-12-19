2018-12-19T11:14:56+03:00
Спорт

В Тюмени определят лучших гонщиков на льду

Зрителей ждёт 13 финальных заездов на мотоциклах, не имеющих тормозов
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
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Тюменцы станут свидетелями зрелищных соревнований на льду. Уже в эти выходные, 22 декабря в областном центре пройдут чемпионат и первенство города по мотоциклетному спорту в дисциплине «Гонки на льду».

Торжественное открытие соревнований запланировано начнется в 12 часу. Затем стартуют полуфинальные и финальные заезды. В них примут участие 9 спортсменов, которые прошли учебно-тренировочный сбор и отобрались из серии четвертьфинальных и полуфинальных заездов. Это победители городских, областных соревнований по мотогонкам на льду 2017 года.

В финале также будут участвовать опытные спортсмены – воспитанники тренера-преподавателя Алексея Утусикова. Он является серебряным призёром кубка России, бронзовым призёром чемпионата России 2013 года, чемпионом России в командном зачёте 2016 года.

Изюминкой соревнований станет выступление руководителя спортивной школы Андрея Утусикова вне зачёта в спарринге с молодыми спортсменами, передает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

Зрителей ждёт 13 финальных заездов на мотоциклах, не имеющих тормозов, с шипами 28 мм. По правилам соревнований каждый спортсмен встретится в личной встрече друг с другом. В командном и личном зачёте победитель определится по количеству побед в заездах и набранных очков. Лучшим гонщиком на льду станет спортсмен, набравший наибольшую сумму очков.

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