Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом

19 Дек. 10:53 2018-12-19T10:53:37+03:00

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Сотрудники Ишимской областной больницы №4 дали старт новым добрым делам, в рамках Всемирного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который в этом году отметили 27 ноября. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на этот раз особое внимание уделили одиноким, малоимущим пожилым людям.

Определить адресатов для оказания материальной помощи медикам помогли специалисты Управления социальной защиты населения Тюменской области. В список из тридцати человек вошли бабушки и дедушки, которых регулярно посещают социальные работники. Большинство пенсионеров из-за возраста и плохого самочувствия долгое время не выходят из дома. Самой старшей участнице благотворительной акции в прошлом месяце исполнилось 90 лет.

Для оказания материальной помощи сотрудники медицинского учреждения собрали почти 80 тысяч рублей, 60 из которых передали пенсионерам на осуществление своей мечты. Оставшиеся 20 тысяч рублей потратили на новогодние подарки с продуктами, фруктами и сладостями.

Напомним, в 2017 году сотрудники Ишимской областной больницы №4 провели первый городской благотворительный концерт в поддержку детей, больных раком. 80 750 рублей были переведены на счет областного благотворительного проекта социального партнерства «Ключ к жизни».

Областная больница №4 - самая большая по численности медработников и территории обслуживания. Здесь оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь врачи из разных регионов нашей страны, внедряют новые методики диагностики и лечения.