2018-12-19T10:53:37+03:00
Общество

Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом

Всего медики посетили 30 человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Ишимской областной больницы №4 дали старт новым добрым делам, в рамках Всемирного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который в этом году отметили 27 ноября. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, на этот раз особое внимание уделили одиноким, малоимущим пожилым людям.

Определить адресатов для оказания материальной помощи медикам помогли специалисты Управления социальной защиты населения Тюменской области. В список из тридцати человек вошли бабушки и дедушки, которых регулярно посещают социальные работники. Большинство пенсионеров из-за возраста и плохого самочувствия долгое время не выходят из дома. Самой старшей участнице благотворительной акции в прошлом месяце исполнилось 90 лет.

Для оказания материальной помощи сотрудники медицинского учреждения собрали почти 80 тысяч рублей, 60 из которых передали пенсионерам на осуществление своей мечты. Оставшиеся 20 тысяч рублей потратили на новогодние подарки с продуктами, фруктами и сладостями.

Напомним, в 2017 году сотрудники Ишимской областной больницы №4 провели первый городской благотворительный концерт в поддержку детей, больных раком. 80 750 рублей были переведены на счет областного благотворительного проекта социального партнерства «Ключ к жизни».

Областная больница №4 - самая большая по численности медработников и территории обслуживания. Здесь оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь врачи из разных регионов нашей страны, внедряют новые методики диагностики и лечения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени состоится итоговый Конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель»
В Тюмени подвели итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно»
В Тобольске осудили водителя из Татарстана за смертельное ДТП
В Тюмени устанавливают причины гибели ребенка в детском стационаре
Курировать департамент инвестполитики Тюменской области будет Вячеслав Вахрин
Елена Кашкарова: каждый работник ЗАГСа вносит свой вклад в формирование семьи
Тюмень попала в тройку городов, где можно снять пентхаус по цене столичной «однушки»
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание