2018-12-19T10:19:27+03:00
Экономика

В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида

Мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидридаВ Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидридаФото: pixabay.com
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К 2021 году на территории предприятия «СИБУР Тобольск» построят предприятие по производству малеинового ангидрида. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мощность нового производства составит 45 тыс. тонн в год.

Разрабатывать рабочую документацию будет ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством «НИПИГАЗ». Выполнением строительно-монтажными работ будут заниматься российские подрядчики, в том числе из Тюменской области. По словам руководителя проекта Владимира Мишина, лицензиаром выбрана компания Conser, которая обладает одной из наиболее инновационных технологий производства малеинового ангидрида в мире.

- За счет использования передовой технологии и уникального оборудования исключается негативное воздействие на окружающую среду. Проект соответствует всем нормам природоохранного законодательства, что подтверждено положительным заключением государственной экспертизы проектной документации и результатами общественных обсуждений, - рассказал он.

Малеиновый ангидрид используется в строительстве, сельском хозяйстве, автомобилестроении, производстве лакокрасочных материалов, мебели, фармацевтических препаратов и других отраслях. Пока в России малеиновый ангидрид не производится, однако по оценкам специалистов тобольский продукт может полностью заместить импорт. Кроме того, создание современного российского производства МАН предоставит многим отраслям отечественной промышленности дополнительные возможности для развития.

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