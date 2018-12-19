В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами

19 Дек. 09:54 2018-12-19T09:56:09+03:00

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Накануне, 18 декабря в Тюмени, сотрудники дорожно-патрульной службы тобольской полиции остановили подозрительный автомобиль. Инспекторам показался он слишком грязным для данного времени года, и они решили остановить транспортное средство для проверки документов.

- Из салона автомобиля исходил резкий запах рыбы. В ходе досмотра автотранспорта, в багажном отделении машины обнаружена рыба, предположительно осетровой породы, занесенная в Красную книгу, - отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

В присутствии понятых стражи порядка изъяли 5 сибирских осетров. Данный вид рыбы занесен в Красную книгу Российской Федерации и находится под защитой государства. Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил 800 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что приобрел осетров у неизвестного мужчины за десять тысяч рублей. Но поскольку данный вид рыбы находится под особой защитой государства, за ее перевозку также предусмотрена уголовная ответственность. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.