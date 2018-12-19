2018-12-19T09:35:29+03:00
Общество

Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты

Она презентовала проект пансионата для пожилых людей и инвалидов «Комфорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палатыТюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палатыФото: Татьяна Коркина
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Индивидуальный предприниматель, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Черпакова стала победителем акции «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, она презентовала проект пансионата для пожилых людей и инвалидов «Комфорт». Её бизнес вошёл в сотню победителей российской акции из 650 заявок, в общей сложности в нём участвуют 120 ТПП страны.

По словам Ольги, она два года находится в составе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, поэтому была очень рада принять участие в проекте.

- Наша идея начала воплощаться в жизнь в 2014 году. Позже мы с командой арендовали два корпуса здания и открыли пансионат. Сегодня у нас проживает 46 человек, возраста от 18 до 96 лет. Предоставляем комплексные услуги: медицинское сопровождение, уход, питание, проживание, помощь в оформлении документов на инвалидность, в оформлении опеки, - рассказала она.

Ольга отметила, что она хочет помогать людям, быть им полезными и поддерживать в преодолении жизненных проблем.

Акция «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ» впервые стартовала в 2017 году и получила высокую оценку бизнеса и власти. С тех пор было принято решение сделать её проведение ежегодным. По мнению организаторов, каждый из участников достоин особого внимания и гордости - это ведущие предприятия России, лидеры своих отраслей.

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