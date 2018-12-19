В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты

19 Дек. 09:31 2018-12-19T09:31:19+03:00

За 15 дней декабря продано уже более 58 тысяч штук

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В отделениях почтовой связи Тюменской области в два раза выросли продажи лотерейных билетов. За 15 дней декабря куплено уже 58 тысяч штук. Для сравнения в ноябре цифра составила 28 тысяч.

Также наблюдается общая тенденция по увеличению спроса на лотерейные билеты. Годовые продажи лотерейных билетов выросли на 70%. Больше всего лотерейных билетов покупают в почтовых отделениях областного центра. Покупательский интерес обусловлен значительными суммами, которые всегда разыгрываются в конце года, - отметил в УФПС Тюменской области Филиал ФГУП «Почта России».

Сотрудники почты еженедельно проверяют наличие лотерей в почтовых отделениях и при их отсутствии билеты доставляют со склада почтамта. Новогодний розыгрыш состоится 1 января.