Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов

19 Дек. 09:08 2018-12-19T09:08:32+03:00

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Прокуратура Тюмени провела проверку соблюдения прав и законных интересов детей-инвалидов в филиале №1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Поводом послужило обращение местной жительницы, воспитывающей ребенка-инвалида.

В июле 2018 года заявительница, воспитывающая дочь - инвалида 2015 года рождения, обратилась в филиал за выплатой компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации - кресло-коляску с ручным приводом для больных ДЦП. В августе было принято решение о выплате компенсации.

Согласно действующему законодательству деньги должны поступить на счет в месячный срок с даты принятия решения о ее выплате. Между тем компенсация заявительнице на сумму более 120 тысяч рублей была произведена с запозданием на 55 дней.

- Нарушения прав семей с детьми-инвалидами, выявлены и при рассмотрении филиалом других обращений. Так, еще в трех случаях выплаты также были произведены с запозданием. В случае с суммой свыше 110 тыс. рублей на 18 дней, выплату более 6 тысяч рублей задержали на 22 дня и34 дня составило ожидание суммы свыше 2 тыс. рублей, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

Прокуратура города возбудила в отношении директора филиала №1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ административное дело. Суд оштрафовал виновника на 3 тысячи рублей.