2018-12-19T08:26:42+03:00
Дом. Семья

Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза

Этому есть доказательство
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Ямальских жителей ожидают новогодние чудеса! Этому есть доказательство: в соцсетях стремительно набирает популярность видео, где вокруг нефтеналивного терминала Ворота Арктики разъезжает на санях с оленями самый настоящий Дед мороз!

Этой историей поделились сотрудники телеканала, приехавшие на съемки в Мыс Каменный. Сказочного персонажа им удалось заметить и распознать не сразу, но зато теперь они запомнят это надолго!

Дед Мороз неожиданно появился, промчался в кадре и поспешил скрыться из виду.

НА ЯМАЛЕ ЗАМЕТИЛИ НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА.

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