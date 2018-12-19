Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Этому есть доказательство
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Ямальских жителей ожидают новогодние чудеса! Этому есть доказательство: в соцсетях стремительно набирает популярность видео, где вокруг нефтеналивного терминала Ворота Арктики разъезжает на санях с оленями самый настоящий Дед мороз!
Этой историей поделились сотрудники телеканала, приехавшие на съемки в Мыс Каменный. Сказочного персонажа им удалось заметить и распознать не сразу, но зато теперь они запомнят это надолго!
Дед Мороз неожиданно появился, промчался в кадре и поспешил скрыться из виду.
НА ЯМАЛЕ ЗАМЕТИЛИ НАСТОЯЩЕГО ДЕДА МОРОЗА.