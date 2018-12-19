Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками

19 Дек. 08:07 2018-12-19T08:29:52+03:00

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Тюмень попала в пятерку городов России с самыми высокими новогодними елками. Высота главного дерева областного центра будет достигать 30 метров. Главная новогодняя елка города откроется 22 декабря.

Наряду с Тюменью в первую десятку по данным аналитического агентства ТурСтат попали Красноярск с елкой высотой 55 метров, Уфа -34 м, Тула - 32 м, Иркутск (27,5 м. Столица Россия разместилась на шестой позиций с высотой главного новогоднего дерева - 27 м, далее разместились Воронеж - 26 м. Замыкают десятку - Санкт-Петербург, Самара и Ставрополь. В этих российских городах высота елки достигает 25 м.

Ближайшие соседи Тюмени - Екатеринбург и Челябинск попали в 20-ку. Высота главных елок двух уральских городов достигает 21 и 20 метров, соотвественно. Также отмечается, что Москве и Уфе главные ели - живые.