Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью

19 Дек. 07:33 2018-12-19T07:56:53+03:00

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Жуткое ДТП произошло накануне, 18 декабря, на 12-м километре дороги Тюмень – Боровский – Богандинский. В окрестностях Тюмени столкнулись автобус «Хайгер» и тягач «ДАФ» с полуприцепом. Авария произошла в восьмом часу вечера. В автобусе находились водитель и 6 пассажиров.

По предварительным данным, водитель грузовика из Свердловской области при выполнении разворота не пропустил автобус, двигавшийся в попутном направлении, отметили в управлении Госавтоинспекции Тюменской области. Мужчина был трезв, в результате происшествия он не пострадал.

В результате ДТП сотрясение мозга и травмы лица, предварительно, получил 26-летний пассажир автобуса. Водитель автобуса - 56-летний мужчина погиб. В момент аварии он выполнял развозку работников одного из крупных тюменских предприятий. Оба транспортных средства, предварительно, были исправны. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Вызов поступил в 19.25, на место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение десяти минут. Медики констатировали смерть одного пациента, ещё одного после осмотра и оказания помощи доставили в ОКБ № 2. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение ОКБ №2. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь по поводу черепно-мозговой и сочетанной травм, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.