Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники

19 Дек. 06:55 2018-12-19T06:57:36+03:00

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В новогодние праздники на патрулирование областной столицы будет заступать более 30 экипажей Росгвардии. Сотрудники ОМОН включены в резерв и будут обследовать места массового пребывания людей на предмет обнаружения опасных взрывчатых веществ.

- Ну и конечно мы всегда на страже, и готовы в любое время к обеспечению безопасности и охране общественного порядка, - сказал на пресс-конференции, прошедшей накануне, начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.

Он отметил, что текущем году особое внимание уделялось вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период проведения выборов Президента Российской Федерации, чемпионата мира по Футболу FIFA 2018 года и Единого дня голосования.

- Сотрудниками вневедомственной охраны в дежурные части территориальных отделов УМВД России по Тюменской области доставлено свыше 2800 правонарушителей, в том числе 440 человек по подозрению в совершении преступлений различной категории, - пояснил Евгений Симаков.