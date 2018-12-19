Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени

19 Дек. 06:44 2018-12-19T06:44:41+03:00

Отключения пройдут в первой половине дня – с 9 до 13 часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 декабря, в Тюмени потухнут сразу 4 светофорных объекта. Отключения пройдут в первой половине дня – с 9 до 13 часов.

Так, в связи с плановыми работами на сетях электроснабжения будут отключены светофоры на улице Пермякова в районе дома № 56 в период, на пересечении улиц Широтная и улицы Николая Фёдорова, на пересечении улицы Пермякова и улицы Широтная, а также на пересечении улицы Ватутина и улицы Юганский проезд.

- Пользователям автомобильных дорог следует принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков, - отметили в администрации города Тюмени.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте организации.