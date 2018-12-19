2018-12-19T08:58:29+03:00
Досуг

Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря

К этому времени здесь уже появится главная новогодняя елка
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Этой зимой жители и гости города смогут покататься на самой большой ледовой площадке прямо в цетре Тюмени. Накануне, 18 декабря, начал работу Главкаток площадью 5000 кв. м.

Каток расположен на площади 400-летия Тюмени. На площадке созданы все условия для комфортного отдыха. Есть теплые и просторные раздевалки, в прокате доступны более 400 пар отличных коньков, размерный ряд которых очень широк – от 26 до 47 размера. Кроме того, на площадке постоянно дежурит медперсонал.

- Конечно, главное достоинство катка – идеальный лед, заливка которого будет проходить по нескольку раз в день, – заверил директор ООО «Ледовая арена» Александр Андросов.

За время работы Главкатка здесь пройдут бесплатные игровые программы, отметили в администрации города. Гостей ждут гоночные турниры, снежные битвы, танцевальные фестивали и творческие марафоны. Первое мероприятие «Лед зовет», все желающие смогут посетить уже 27 декабря. К этому времени на территории катка появится елка.

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