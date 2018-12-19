2018-12-19T05:43:10+03:00
Общество

Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание

Днем столбик термометра может опустить до -20 градусов
Марина Васильева
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Сегодня, 19 декабря, на юге Тюменской области местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Температура ночью и утром -9,-14 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют похолодание до -15,-20 градусов.

В Тюмени утром ожидается -11-10 градусов. Днем начнется потеспенное похолодание. Столбик термометра опустится до -13 градусов. К вечеру уже будет -16 градусов, а ночью -19 градусов. Ближайшие сутки ожидается северо-западный ветер 2,4-4,7 м/с. Возможен небольшой снег.

19 декабря в народном календаре день Николы Зимнего. Он считался Зимний покровителем землепашества и скотоводства, хозяин земных вод. Этот день всегда встречали с пирогами. Начиналось открытие зимних ярмарок и базаров: «Никольский торг всему указ».

На Николу начинались морозы, люди говорили: «До Николы нема зимы николи». Если на Николу задерживалась зима, это было знаком, что вся зима будет беспутная, и морозы придут не скоро. Если в этот день заметает след снегом, дороги не будет до Рождества. Коль на Николу оттепель, это были проказы спешной зимы.

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