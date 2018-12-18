2018-12-18T22:12:03+03:00
Экономика

«Тюменские молочные фермы» планируют получить статус племрепродуктора

Для этого им необходимо отправить документы в Минсельхоз РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Тюменские молочные фермы» планируют получить статуса племрепродуктора«Тюменские молочные фермы» планируют получить статуса племрепродуктораФото: Татьяна Коркина
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Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области провел совещание, на котором была сформирована дорожная карта с перечнем мероприятий, необходимых «Тюменским молочным фермам» для получения статуса племрепродуктора. Для направления документов в Министерство сельского хозяйства РФ, предприятию нужно разработать план селекционно-племенной работы вместе со специалистами ГАУ Северного Зауралья и ОАО «Тюменьгосплем».

Кроме того, предприятию нужно провести индивидуальную оценку племенных и продуктивных качеств каждого животного и генетическую экспертизу поголовья в Лаборатории ДНК-технологий аграрного университета.

Напомним, открытие молочно-товарного комплекса группы компаний «Дамате» на 4,6 тысяч голов дойного стада состоялось в декабре прошлого года. Этот проект отличается от остальных тем, что в большом доильном зале нет традиционных танков для хранения молока, вместо них – автоцистерны-полуприцепы. Охлаждённое молоко закачивают туда напрямую, а затем, сразу после наполнения, отправляют на молокоперерабатывающий завод. Благодаря такой технологии, снижаются риски возможного обсеменения молока, сохраняется качество продукта, да и время с момента дойки молока до доставки на молокозавод составляет всего-навсего четыре часа.

Благодаря открытию инвестпроекта было создано 322 новых рабочих места, но планируется создать еще 44. Поголовье КРС на предприятии составляет 7,5 тыс. голов, из которых число коров насчитывается более 4 тысяч. Среднесуточный надой на фуражную корову составляет 31,5 литра в день.

В общей сложности в Тюменской области работают 12 молочных племенных хозяйств с общим поголовьем крупного рогатого скота молочного направления 32 тыс. 95 голов, из них коров –10 тыс. 957.

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