2018-12-18T21:11:38+03:00
Экономика

Клариевый сом пользуется популярностью у тюменских потребителей

За январь - сентябрь на предприятии «Пышма-96» вырастили более 250 тонн
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Клариевый сом пользуется популярностью у тюменских потребителейКлариевый сом пользуется популярностью у тюменских потребителейФото: Татьяна Коркина
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Более 250 тонн клаиревого сома вырастили на предприятии «Пышма-96» за девять месяцев 2018 года. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, впервые этот вид рыбы начали выращивать в 2015 году. Тогда они вырастили 100 тонн, но интерес к рыбе оказался высоким.

Увидев высокий спрос, предприятие решило производить не менее 500 тонн клариевого сома каждый год. Чтобы решить эту задачу, началась модернизация производства, без ущерба для производства других видов рыбы. Также предприятие решило познакомить с сомом и самих потребителей. В ноябре 2018 года на региональной агропромышленной выставке-презентации «Пышма-96» презентовала продукцию переработке из этой рыбы.

На суд тюменцев были представлены пельмени, шпикачки и котлеты. На дегустации потребители высоко оценили вкусовые качества представленной продукции и выразили удивление, узнав из какой рыбы полуфабрикаты приготовлены. Теперь, посмотрев на положительную реакцию населения, предприятие рассматривает возможность запуска переработки для производства продукции из сома на постоянной основе.

По словам главного рыбовода рыбозавода «Пышма-96» Александра Шахманаева, сом хорош тем, что у него нет чешуи, поэтому его легко чистить. У него нет специфичного рыбного запаха и по вкусу напоминает курятину.

- В мясе нет мелких костей, т.е. его без опаски можно давать детям. Кроме того, в соме много веществ, которые очень полезны для головного мозга, поэтому его можно включать в питание в детских садах и школах. Мы уже пробовали и жарить, и варить, и даже делали хе, нам очень понравилось. Сом хорош и в пирогах, и в ухе, но особенно - в котлетах, - отметил он.

Стоит отметить, что тюменского сома поставляют в Московский регион, Курск, Югру и на Ямал. Спрос на сома тюменского предприятия составляет 50 тонн ежемесячно.

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