2018-12-18T20:52:01+03:00
Общество

В Тюменской области удалось не допустить конфликтов на национальной и религиозной почве

Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области удалось не допустить конфликтов на национальной и религиозной почвеВ Тюменской области удалось не допустить конфликтов на национальной и религиозной почвеФото: Татьяна Коркина
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На заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремизму губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о том, что главная задача региональных органов – защита основ конституционного строя и обеспечение нормальной жизни людей, свободной от радикальных антиобщественных действий и экстремизма.

По словам главы региона, сегодня необходимо актуализировать региональные и муниципальные программы и планы работы по противодействию и профилактике экстремистской деятельности.

- Необходимо скорректировать в них цели и задачи с учетом вызовов и угроз в этой сфере, которые обозначил президент России Владимир Путин, - подчеркнул глава региона. – В их числе международный терроризм, радикальные идеи, незаконная миграция, несовершенство социально-культурной адаптации иностранных граждан.

Как отметил врио заместителя начальника УМВД РФ по Тюменской области Андрей Вырвич, преступления, совершенные иностранцами, не оказывают заметного влияния на уровень и состояние преступности в регионе. Немаловажно, что в 2018 году в регионе удалось не допустить возникновения конфликтов на национальной или религиозной почве.

Отметим, что в вузах и ссузах региона в 2018 году проведено более 450 мероприятий, направленных на формирование дружественного и уважительного отношения к народам, проживающим в Тюменской области. Александр Моор подчеркнул, что в регионе всегда стараются максимально эффективно разрешать любые поднимаемые жителями области вопросы и не допускать конфликтных ситуаций.

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