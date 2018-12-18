2018-12-18T20:01:33+03:00
Общество

Во всех школах региона прошёл урок «Моя Тюменская область: экономика»

Мероприятие приурочено к 75-летию региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Во всех школах региона прошёл урок «Моя Тюменская область: экономика»Во всех школах региона прошёл урок «Моя Тюменская область: экономика»Фото: Татьяна Коркина
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Во всех школах региона сегодня, 18 декабря, прошёл региональный урок «Моя Тюменская область: экономика», в рамках реализации проекта, посвящённого 75-летию региона. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, главная цель урока – продолжить работу по формированию и закреплению у подрастающего поколения знания об экономике региона.

Проект презентовали педагогам в рамках всероссийского фестиваля «Билет в будущее» в ноябре 2018 года, что дало старт целому циклу уроков. Следующий тематический урок «Моя Тюменская область: туризм» запланирован на 8 февраля и будет приурочен к 185-летию со дня рождения нашего великого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева.

Затем, 2 апреля, пройдёт урок «Моя Тюменская область: цифровизация», приуроченного к 50-летию со дня запуска первой эксплуатационной скважины №200 Самотлорского нефтяного месторождения в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Четвёртый, последний, урок «Моя Тюменская область: медиа отрасль» пройдёт 17 мая. Он будет посвящён 175-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Словцова, учёного и общественного деятеля, основателя Тюменского Александровского реального училища, музея при училище, положившего начало Тюменскому областному краеведческому музею.

Добавим, что после каждого урока ребят ждет интерактивная игра-соревнование в Интернете. Также интерактивные уроки проводятся специально подготовленными классными руководителями или педагогами-предметниками (по выбору директоров школ).

Итоги проекта подведут в канун празднования 75-летия создания Тюменской области.

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