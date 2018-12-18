В Тобольске обновят подразделение областной больницы №3

18 Дек. 19:52 2018-12-18T19:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение блочно-модульного здания в городе Тобольске. В микрорайоне Менделеево будет размещён филиал поликлиники областной больницы №3, оснащённый мебелью и оборудование. Старое здание будет демонтировано.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, новое здание филиала обеспечит оказание поликлинической помощи жителям микрорайона по месту проживания. Сейчас приём и детей, и взрослых временно ведётся в удалённой от микрорайона Менделеево поликлинике.

Директор департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала, что в процессе подготовки проектной документации и ремонта больница сталкивалась с недобросовестными подрядчиками. Это повлекло за собой расторжение контрактов и увеличение срока выполнения работ. Впереди продолжение капремонта остальных подразделений больницы.

Особое внимание уделено укреплению кадрового потенциала тобольской медицины, которая сейчас испытывает нехватку врачей и медсестер. Глава региона отметил, что эта тема волнует тоболяков, она прозвучала и во время прямого эфира главы региона в соцсети «Одноклассники». В свою очередь, Инна Куликова подчеркнула, что сдерживающим фактором для решения кадрового вопроса в Тобольске было отсутствие жилья. Однако через несколько месяцев в Тобольске будет сдан специально построенный 75-квартирный жилой дом, где служебное жильё выделят прибывшим в Тобольск медработникам.

Ситуация находится на постоянном контроле губернатора.