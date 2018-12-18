2018-12-18T19:52:42+03:00
Общество

В Тобольске обновят подразделение областной больницы №3

Из средств областного бюджета приобретено новое здание
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске обновят подразделение областной больницы №3В Тобольске обновят подразделение областной больницы №3Фото: Татьяна Коркина
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства подписал распоряжение о выделении средств из областного бюджета на приобретение блочно-модульного здания в городе Тобольске. В микрорайоне Менделеево будет размещён филиал поликлиники областной больницы №3, оснащённый мебелью и оборудование. Старое здание будет демонтировано.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области, новое здание филиала обеспечит оказание поликлинической помощи жителям микрорайона по месту проживания. Сейчас приём и детей, и взрослых временно ведётся в удалённой от микрорайона Менделеево поликлинике.

Директор департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала, что в процессе подготовки проектной документации и ремонта больница сталкивалась с недобросовестными подрядчиками. Это повлекло за собой расторжение контрактов и увеличение срока выполнения работ. Впереди продолжение капремонта остальных подразделений больницы.

Особое внимание уделено укреплению кадрового потенциала тобольской медицины, которая сейчас испытывает нехватку врачей и медсестер. Глава региона отметил, что эта тема волнует тоболяков, она прозвучала и во время прямого эфира главы региона в соцсети «Одноклассники». В свою очередь, Инна Куликова подчеркнула, что сдерживающим фактором для решения кадрового вопроса в Тобольске было отсутствие жилья. Однако через несколько месяцев в Тобольске будет сдан специально построенный 75-квартирный жилой дом, где служебное жильё выделят прибывшим в Тобольск медработникам.

Ситуация находится на постоянном контроле губернатора.

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