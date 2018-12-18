2018-12-18T19:30:48+03:00
Туризм

Блог-тур по Тюменской области собрал в «Одноклассниках» более шести миллионов просмотров

Блогеры провели мастер-классы по созданию контента для местных блогеров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Блог-тур по Тюменской области собрал в «Одноклассниках» более шести миллионов просмотровБлог-тур по Тюменской области собрал в «Одноклассниках» более шести миллионов просмотровФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области при поддержке социальной сети «Одноклассники» состоялся блог-тур с участием наиболее активных стримеров. Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, ребята провели мастер-классы по созданию контента для местных блогеров и посетили уникальные достопримечательности региона. В общей сложности трансляции собрали более 6 млн просмотров.

В течение несколько дней московские и омские блогеры Дмитрий Барков (блог «Уютный ЗОЖ»), Евгения Воробьева (блог о психологии) и Юлий Макаров (блог о путешествиях по России) провели мастер-классы для тюменских коллег – Марины Арбатской и Ольги Пановой (лайфстайл-блогеры) и Сергея Мехнина (ЗОЖ и фитнес). После этого они вместе вели трансляции из разных городов Тюменской области и рассказывали о достопримечательностях и местных традициях.

Участники блог-тура прокатились на собачьей упряжке с запряженными в неё хаски, успели искупаться в минеральной воде на горячих источниках, посетили дом-музей Распутина и Тобольский Кремль.

Самым популярным видео стал пятичасовой стрим OK Live, в котором Юлий Макаров отправлял письма с тюменскими открытками зрителям со всего мира, а зрители оставляли свои контакты в комментариях. За время эфира видео собрало более полумиллиона просмотров. Всего блогеры создали более 50 стримов и постов с хэштегом #хочувтюмень.

Напомним, это не первый опыт «Одноклассников» по организации блог-туров по российским регионам. Два года назад десять популярных блогеров-путешественников из России и СНГ при поддержке соцсети отправились в автодомах в семидневный тур по Татарстану. Тогда видеотрансляции с посещением уникальных памятников природы и достопримечательностей Татарстана посмотрели 2,5 млн пользователей из 120 стран.

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