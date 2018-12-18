2018-12-18T19:18:39+03:00
Здоровье

Большой опыт тюменских хирургов позволил помочь девочке с уникальной аномалией

Трёхлетнему ребёнку выполнили уникальную операцию
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Большой опыт тюменских хирургов позволил помочь девочке с уникальной аномалиейБольшой опыт тюменских хирургов позволил помочь девочке с уникальной аномалиейФото: Татьяна Коркина
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Большой опыт торакальных хирургов тюменской ОКБ№1 в коррекции деформаций грудной клетки позволил помочь трёхлетней девочке с уникальной аномалией. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, врачи выполнили сложную операцию вместе с питерским коллегой, и теперь ребёнок сможет развиваться как другие дети.

Асификтическая грудная клетка или синдром Жёна встречается очень редко – 1 случай на 130 тысяч человек. Особенность деформации состоит в том, что рёбра практически не растут и начинают формироваться внутрь грудной клетки. Тем не менее, различные органы растут, и с этим ростом лёгкие сдавливаются, не позволяя ребёнку самому дышать. Это опасно тем, что из-за постоянной компрессии возникают патологии в виде фиброза. Помимо деформации органов, появляются бронхолёгочные заболевания, может возникать почечная недостаточность.

Шестичасовая операция предусматривает удаление компрессионного воздействия рёбер на лёгкие. Сложность в том, что из-за аномалии костной ткани мало, а рёбра гораздо меньше, чем у пациентов того же возраста. Это затрудняет остеосинтез - фиксацию костей в естественном и правильном положении.

Сначала тюменские хирурги удалили 5 рёбер, которые вызывали давление на лёгкие, а потом выполнили пластику и поставили два имплантата из титана. Благодаря этой реконструктивной операции, будет обеспечен необходимый простор для роста лёгких. По словам доцента кафедры хирургической болезни детского возраста Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Игоря Комолкина, чтобы операция прошла с успехом, хирург должен иметь многолетний опыт проведения операций на грудной клетке, современное оборудование и хорошая анестезиологическая служба для последующего сложного ухода за ребёнком.

- Все это я увидел в «ОКБ №1, - подчеркнул он.

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