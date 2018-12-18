2018-12-18T16:24:26+03:00
Происшествия

Кассир из Кургана в тюменском гипермаркете воровал деньги с карт покупателей

Поймать его удалось только через 5 лет
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жителя Курганской области в Тюмени ждет суд за кражу более 2 млн. рублей с банковских карт покупателей тюменского гипермаркета.

По версии следствия, в июне 2013 года 28-летний курганец специально приехал в Тюмень и устроился кассиром в один из гипермаркетов. Он тайно проносил в торговый зал скиммер, проводил через его разъем банковские карты покупателей и незаметно фиксировал на свой телефон набираемые ими пин-коды на терминале. После этого молодой человек с помощью специальной программы сделал дубликаты карт и уволился.

С июля по октябрь 2013 года он умудрился через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской области украсть с банковских карт 18 тюменцев более 2,2 млн. рублей.

Шестнадцати пострадавшим банки сразу возместили похищенные средства, двое заявили иски о компенсации вреда в ходе предварительного следствия.

В ноябре 2013 года злоумышленник был объявлен в розыск, задержать его удалось только в мае 2018 года.

Сейчас по уголовному делу прокуратура Тюменской области утвердила обвинение. За кражу в особокрупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) молодому человеку грозит лишение свободы до 10 лет.

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