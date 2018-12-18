2018-12-18T16:08:37+03:00
Общество

Тюменцы могут сыграть на Кубке мира по «Своей игре»

Отборочные игры пройдут 22 декабря
Маргарита КАЛИНКИНА
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Кубок Тюмени по спортивной «Своей игре» пройдет 22 декабря в офисе Федерации интеллектуальных игр (ул. Холодильная, 71А, 4 подъезд, 2 этаж). Начало в 19:00. Горожане могут попробовать свои силы и получить шанс представить Тюмень на международном турнире.

Чтобы потренироваться и познакомиться с игрой 20 и 21 ноября пройдут дополнительные отборочные турниры. Эти турниры также станут первыми двумя этапами Лиги Тюмени по спортивной «Своей игре».

Спортивная версия «Своей игры» похожа на телевизионный вариант, но есть и отличия. Участники встречаются в игровых боях, в рамках которых разыгрывается определённое количество тем. Каждая тема объединяет 5 вопросов сложностью от 10 до 50 очков. За правильные ответы очки прибавляются, а за неправильные вычитаются. Побеждает тот игрок, который набирает наибольшее количество очков. Название темы служит подсказкой для игроков.

Отборочные игры проводит президент Федерации интеллектуальных игр, а также участник телевизионной версии «Своей игры» Аркадий Либерман. Финальные игры проведёт президент Тюменского областного студенческого интеллектуального клуба Дмитрий Цинкевич.

Подробная информация и регистрация здесь. Заявки принимаются до 23:55 19 декабря.

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