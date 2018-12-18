2018-12-18T16:01:43+03:00
Происшествия

В Тюмени городской автобус столкнулся с полицейским УАЗиком

Авария произошла на улице Осипенко
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени городской автобус столкнулся с полицейским УАЗиком. Фото Сергея Овчинникова vk.comВ Тюмени городской автобус столкнулся с полицейским УАЗиком. Фото Сергея Овчинникова vk.com
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В Тюмени городской автобус столкнулся с полицеским УАЗиком. Авария произошла несколько минут назад на улице Осипенко. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

По сообщениям горожан, въехал во внедорожник автобус маршрута №62. Обстоятельства происшествия еще неизвестны. Многие горожане стали иронизировать по этому поводу:

- Смельчак какой! - удивилась Наталья Мухина.

Многи отмечают, что это смелый поступок.

- Автобус который смог, - отметил Тёма Юртин.

Еще один тюменец Иван Третьяков добавил, что "маршрутчики" все время выезжают, не глядя, и, в часности, без поворотников. На что Рустам Родионов заметил, что "полиция тоже частенько вылетает, еле успеваешь притормозить, особенно ППС".

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