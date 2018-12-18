В Тюмени городской автобус столкнулся с полицейским УАЗиком
В Тюмени городской автобус столкнулся с полицеским УАЗиком. Авария произошла несколько минут назад на улице Осипенко. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
По сообщениям горожан, въехал во внедорожник автобус маршрута №62. Обстоятельства происшествия еще неизвестны. Многие горожане стали иронизировать по этому поводу:
- Смельчак какой! - удивилась Наталья Мухина.
Многи отмечают, что это смелый поступок.
- Автобус который смог, - отметил Тёма Юртин.
Еще один тюменец Иван Третьяков добавил, что "маршрутчики" все время выезжают, не глядя, и, в часности, без поворотников. На что Рустам Родионов заметил, что "полиция тоже частенько вылетает, еле успеваешь притормозить, особенно ППС".