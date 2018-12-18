Тюменские таксисты будут помогать в поисках пропавших людей

18 Дек. 15:08 2018-12-18T15:14:02+03:00

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Тюменское Яндекс.Такси начинает сотрудничество с поисковым движением «Лиза Алёрт». Таксисты будут помогать отряду добровольцев в поисках пропавших людей и организации спасательных операций. В 2017 году отряду удалось найти живыми 8 человек, потерявшихся в Тюмени.

Предполагается, что водители, подключенные к платформе Яндекс.Такси будут получать сообщения о людях, которых «Лиза Алёрт» ищет в городе. Если таксист заметит похожего человека, он сможет быстро связаться с поисковым отрядом.

Как правило, в городе теряются пожилые люди. Прохожие зачастую не знают, что идущей мимо бабушке нужна помощь. А если водитель увидит её фотографию в приложении, которым ежедневно пользуется для работы, то ему будет проще помочь. Это вдвойне важно зимой.