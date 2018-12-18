2018-12-18T14:51:04+03:00
Общество

В Тюмени залили самый большой в истории города каток

Площадь льда составляет 5 тысяч квадратных метров
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени залили самый большой в истории города каток. Фото администрации ТюмениВ Тюмени залили самый большой в истории города каток. Фото администрации Тюмени
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Самый большой каток в истории Тюмени открыли сегодня, 18 декабря, на площади 400-летия Тюмени. Его площадь составляет 5000 квадратных метров.

На Главкатке можно не только с комфортом кататься: есть теплые и просторные раздевалки, прокат коньков от 26 до 47 размера, дежурит медик. Но будет также работать кафе, есть фотозоны и арт-объекты на льду. Установлена красивая подсветка, есть инструкторы и аниматоры.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

На катке также установлена сцена, где каждые выходные, начиная с пятницы, будут проходить концерты.

- Конечно, главное достоинство катка – идеальный лед, заливка которого будет проходить по нескольку раз в день, – пообещал директор ООО «Ледовая арена» Александр Андросов.

В течение сезона, который продлится до конца марта, запланированы бесплатные игровые программы. Гостей ждут гоночные турниры, снежные битвы, танцевальные фестивали и творческие марафоны.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Первая программа «Лед зовет» состоится 27 декабря. К этому времени на площади появится елка и ледовый городок.

Гостей катка ждут в будни с 12 до 22 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 23 часов.

Стоимость входа – 150 рублей. Дети ростом до 120 см и инвалиды всех категорий с сопровождающим смогут покататься бесплатно. Также каждую субботу на утренние сеансы вход свободен для всех желающих.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

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