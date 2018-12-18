Тюменец обвинил медиков скорой помощи в отказе помогать бездомному эпилептику

18 Дек. 14:08 2018-12-18T14:53:11+03:00

Бригада, приехав по вызову, не стала искать, куда ушел пациент

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Руководство Станции скорой помощи заступилось за свою бригаду медиков, которая приехала на вызов и, не обнаружив пациента, уехала.

Об инциденте на улице Западносибирской в районе Лесобазы рассказал в соцсетях очевидец происшествия. Он увидел, как у бездомного мужчины начался приступ эпилепсии и вызвал скорую. Однако мужчина, после припадка встал и ушел.

- Я скорой сказал, что он там, а они говорят - это другой адрес. Пусть бомж, но он тоже человек! - возмутился неравнодушный очевидец.

В пресс-службе Станции скорой помощи подтвердили, что вызов 17 декабря поступил в 18.59. Брига прибыла на место в 19.19, но пациента не оказалось.

- В случае, когда пациента невозможно найти, бригада связывается со старшим врачом, который перезванивает вызывающему, чтобы уточнить адрес. Если же пациент покинул место вызова, медики передают информацию в полицию, - пояснили в пресс-службе скорой помощи.

Чтобы не возникало подобных ситуаций, горожан просят учтонять у пострадавших, нужно ли им вызвать врачей.