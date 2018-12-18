2018-12-18T14:03:56+03:00
Происшествия

В Тюмени горит сразу два ресторана

За несколько дней это уже второй подобный случай
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени горит сразу два ресторана. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.comВ Тюмени горит сразу два ресторана. Фото группы "ЧС Тюмень" vk.com
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Крупный пожар сейчас тушат в Тюмени. В городе горит здание, где расположены сразу два ресторана: грузинской кухни "Тамада" и кафе-ресторан "Тебриз". Они размещались на втором мансардном этаже здания по адресу проезд Шаимский, 6/1. На первом этаже здесь же находится магазин "Монетка".

- Сообщение о возгорании диспетчеру поступило в 14 час 08 минут. Пожар произошел в отдельно стоящем двухэтажном здании, размером 15х20 метров. На место выехали 50 человек личного состава и 18 единиц спецтехники, - сообщил "Комсомольской правде - Тюмень" пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюмеснкой области Сергей Юсько.

Фото группы "ТОП-Тюмень" vk.com

Фото группы "ТОП-Тюмень" vk.com

Он также добавил, что возгорание произошло на крыше, сейчас огнеборцы снимают кровлю. Причина возгорания пока неизвестна. Пострадавших и погибших нет. Эвакуация людей из заведений общепита не потребовалась. В момент возгорания в помещениях находились только сотрудники предприятий. Сейчас в этом месте перекрыто движение транспорта.

Напомним, в пятницу, 14 декабря, в Тюмени горел ресторан "Золотая черепаха". Там возгорание произошло тоже на мансардном этаже с утепленной крышей.

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