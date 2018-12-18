2018-12-18T12:49:46+03:00
Общество

Мусорная реформа: тюменцам стоит проконтролировать свои УК

С 1 января вывоз отходов исключен из услуги по содержанию жилья
Маргарита КАЛИНКИНА
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За вывоз мусора из дворов в Тюменской области с 1 января будут отвечать не управляющие компании (ТСЖ, муниципалитеты и т.д.), а ООО «Тюменское экологическое объединение». Поэтому жителям многоквартирных домов в феврале нужно будет обратить внимание в квитанциях за коммунальные услуги. Из строки «Ремонт и содержание жилья» должен быть исключен вывоз мусора. Эта услуга должна быть отдельной строкой.

В декабре гражданам нужно уточнить, заключила ли управляющая компания, обслуживающая дом, договор с регоператором.

Жителям частных домов договор нужно заключить самостоятельно, либо дождаться первого начисления и оплатить квитанцию. Договор будет считаться заключенным автоматически.

Все предыдущие договоры как юридических, так и физических лиц на сбор и транспортирование ТКО с января 2019 года будут недействительны.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Тюменской области стартует «мусорная реформа», согласно которой сбором, доставкой, обработкой и захоронением отходов займется ООО «Тюменское экологическое объединение».

Границы ответственности

За создание и содержание контейнерных площадок на землях общего пользования, по-прежнему будут отвечать муниципалитеты. За площадки во дворах многоквартирных домов - собственники. ТЭО будет отвечать за отходы с момента их погрузки в мусоровоз.

Сортировка

После погрузки в мусоровоз отходы повезут, не как раньше на полигон, а на мусоросортировочный завод, где по максимуму отберут полезные фракции. И только после прессования «хвостов» на полигон отправится разрешенный к захоронению мусор.

Пока в Тюменской области построено только один такой завод. В 2019 году появятся еще два – в Тобольске и Ишиме - и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске. Они будут сортировать отходы со всего региона.

Кто уберет несанкционированные свалки?

При обнаружении несанкционированных свалок ТЭО будет выявлять собственника земельного участка и заставлять его навести порядок. Если собственник ничего не сделает, оператор самостоятельно уберет мусор, а затем выставит счет за оказанную услугу.

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