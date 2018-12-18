В Тюменской области наблюдается низкая заболеваемость ОРВИ

18 Дек. 11:25 2018-12-18T11:25:44+03:00

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На территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На 50 неделе – с 10 по 16 декабря она ниже эпидемического порога на 16%.

- По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, риновирусы и другие заболевания, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, добавив, что сотрудниками ведомства осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа.

Так, по данным наблюдений, на 17 декабря 2018 года на территории региона привито 700 916 человек, что составляет 47,4% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 200 человек.