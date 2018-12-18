2018-12-18T11:25:44+03:00
Здоровье

В Тюменской области наблюдается низкая заболеваемость ОРВИ

От гриппа привились свыше 700 тысяч жителей региона
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Тюменской области отмечается низкая заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). На 50 неделе – с 10 по 16 декабря она ниже эпидемического порога на 16%.

- По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Это аденовирусы, риновирусы и другие заболевания, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, добавив, что сотрудниками ведомства осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа.

Так, по данным наблюдений, на 17 декабря 2018 года на территории региона привито 700 916 человек, что составляет 47,4% от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 200 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание