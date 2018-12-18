Ведущий бизнес-спикер страны Максим Батырев в Тюмени
20 декабря Максим Батырев выступит в Тюмени с мастер-классом «Управление сложными подчиненными» – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты. Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.
В программе:
• Более 20 типажей сложных подчиненных и технологии работы с ними.
• Что делать с «проблемными» сотрудниками? С кем стоит работать и с кем пора расставаться?
• Как эффективно управлять сложными подчиненными, чтобы получать результат?
• Что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и 25 другими типажами.
• Как не потерять ценные кадры и предотвратить развал команды?
• Как диагностировать проблемы с персоналом на ранних стадиях и предотвращать возможные катастрофы?
• Кто виноват? В каких случаях нужно работать над собой, а не мучить своих сотрудников. Где грань?
«Нельзя забывать правило: приходят работать в компанию, а увольняются от менеджера. Всегда», – отмечает Максим Батырев.
Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники смогут получить персональную подпись книги.
Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг),10:00 – 18:00
Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк
Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru
Количество мест на событие ограничено.
Организатор: Корпорация «Бизнес-Мастер»