2018-12-18T11:30:36+03:00
Общество

Ведущий бизнес-спикер страны Максим Батырев в Тюмени

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Ведущий бизнес-спикер страны Максим Батырев в ТюмениВедущий бизнес-спикер страны Максим Батырев в Тюмени
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20 декабря Максим Батырев выступит в Тюмени с мастер-классом «Управление сложными подчиненными» – это авторский курс без книжных теорий и рассуждений, конкретные логики, технологии и инструменты. Вместе с участниками Максим Батырев разберет более 20 типажей сложных подчиненных и пошаговую модель работы с ними: что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и другими типажами.

В программе:

• Более 20 типажей сложных подчиненных и технологии работы с ними.

• Что делать с «проблемными» сотрудниками? С кем стоит работать и с кем пора расставаться?

• Как эффективно управлять сложными подчиненными, чтобы получать результат?

• Что делать с бунтарями, несогласными, звездами, борцами за власть, выгорающими, влюбленными и 25 другими типажами.

• Как не потерять ценные кадры и предотвратить развал команды?

• Как диагностировать проблемы с персоналом на ранних стадиях и предотвращать возможные катастрофы?

• Кто виноват? В каких случаях нужно работать над собой, а не мучить своих сотрудников. Где грань?

«Нельзя забывать правило: приходят работать в компанию, а увольняются от менеджера. Всегда», – отмечает Максим Батырев.

Также во время мастер-класса состоится розыгрыш подарков и презентация новой книги Максима Батырева «45 татуировок личности», участники смогут получить персональную подпись книги.

Дата проведения: 20 декабря 2018 (четверг),10:00 – 18:00

Место проведения: г. Тюмень, ул. Республики 142, Тюменский Технопарк

Программа и регистрация по ссылке: https://www.toptmn.ru

Количество мест на событие ограничено.

Организатор: Корпорация «Бизнес-Мастер»

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