В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля

18 Дек. 10:08 2018-12-18T10:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария с участием четырех автомобилей произошла в Тюмени 17 декабря. В половине восьмого часа утра на пересечении улиц 50 лет Октября и Севастопольской столкнулись «Лада Веста» и «Газель». После чего машины столкнулись с автомобилем «Тойота Авенсис» и еще одной, припаркованной «Ладой».

По предварительным данным, водитель «Лады Веста» при повороте налево на перекрестке не пропустил встречный транспорт, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате происшествия, предварительно, травму головы получила 37-летняя водитель «Тойоты», ушиб позвоночника у 20-летнего водителя «Лады Веста».

На перекрестке улиц 50 лет Октября и Севастопольской в Тюмени «Лада» при повороте не уступила «Газели». Фото ГИБДД Тюменской области

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 9 аварий, в которых пострадали 18 человек.