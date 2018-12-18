2018-12-18T10:15:19+03:00
Происшествия

В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля

В аварии пострадали два человека
Маргарита КАЛИНКИНА
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В центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля. Фото ГИБДД Тюменской областиВ центре Тюмени столкнулись сразу четыре автомобиля. Фото ГИБДД Тюменской области
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Авария с участием четырех автомобилей произошла в Тюмени 17 декабря. В половине восьмого часа утра на пересечении улиц 50 лет Октября и Севастопольской столкнулись «Лада Веста» и «Газель». После чего машины столкнулись с автомобилем «Тойота Авенсис» и еще одной, припаркованной «Ладой».

По предварительным данным, водитель «Лады Веста» при повороте налево на перекрестке не пропустил встречный транспорт, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате происшествия, предварительно, травму головы получила 37-летняя водитель «Тойоты», ушиб позвоночника у 20-летнего водителя «Лады Веста».

На перекрестке улиц 50 лет Октября и Севастопольской в Тюмени «Лада» при повороте не уступила «Газели». Фото ГИБДД Тюменской области

На перекрестке улиц 50 лет Октября и Севастопольской в Тюмени «Лада» при повороте не уступила «Газели». Фото ГИБДД Тюменской области

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 9 аварий, в которых пострадали 18 человек.

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