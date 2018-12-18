2018-12-18T09:46:53+03:00
Происшествия

Бухгалтер сельской школы в Тюменской области три года воровала деньги на питание детей

Суд назначил ей штраф в 120 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экс-бухгалтера школы в Исетском районе оштрафовали на 120 тысяч рублей за хищение более 800 тыяч рублейродительских взносов на питание детей.

Главбух Бархатовской средней школы с февраля 2016 года стала присваивать деньги за питание детей в детсаду, который входил в струтуру школы. После присоединения школы к Исетской школе №2, она продолжила хищение денег, добавив к взносам родителей детсадовских детей, взносы родителей учеников двух деревенских школ.

Хищение было выявлено в июле 2018 года, когда директор Исетской школы вместе со своим заместителем и главным бухгалтером отдела образования администрации района выехали в Бархатовскую школу для выяснения причин непоступления родительской платы. Тогда и стало известно, что бухгалетр поступающие деньги в кассу не вносила. Общая сумма присвоенных средств составила более 845 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела женщина вернула всю сумму. Она также полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, сообщили в областной прокуратуре

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