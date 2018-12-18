18 Дек. 09:10 2018-12-18T09:17:01+03:00

Сразу пять тюменцев пострадали в столкновении «Лады» и «Жигулей». Фото ГИБДД Тюменской области

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Сразу пять человек пострадали в дорожной аварии на улице Ветеранов Труда, 34 в Тюмени. ДТП произошло накануне, 17 декабря, около трех часов дня. Не поделили дорогу «Лада Приора» и «Жигули» 5-й модели.

По предварительным данным, 25-летняя водитель «Приоры» при повороте налево не пропустила встречный транспорт. В результате пострадала сама девушка, 40-летний водитель «Жигулей» и трое его пассажиров, в том числе 14-летний подросток, сообщили в областной Госавтоиснпекции. По предварительным данным, водитель получил перелом предплечья, у остальных пострадавших ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 9 дорожных аварий в которых получили травмы 18 человек.