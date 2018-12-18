В Тобольске компания-застройщик пытается вернуть проданные квартиры

18 Дек. 08:13 2018-12-18T08:18:55+03:00

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В Тобольском городском суде началась череда дел по искам компании-застройщика Фасадстрой, которая пытается забрать у людей ранее проданные квартиры. Компания ссылается на фальшивую подпись директора в документах.

Как сообщили в пресс-службе суда Тобольска, ООО «Фасадстрой» построило в городе два многоэтажных дома, в 4 микрорайоне и на улице «5-ая Северная». Квартиры были распроданы, но после ревизии руководство недосчиталось денег. Поэтому было принято решение расторгнуть часть сделок и забрать проданные несколько месяцев назад квартиры. При этом на тот момент жилье уже было оформлено покупателями в собственность. И многие в нем живут.

Истец считает, что работавший тогда директором фирмы Олег Лесовой их не подписывал, его подпись фальшивая. Поэтому сделки нужно признать недействительными.

Сейчас, в городском суде, по словам тобольского адвоката Геннадия Кучинского, который представляет интересы ответчиков, находится 12 таких исков. По нескольким, рассмотрение дел началось, и судом назначены почерковедческие экспертизы.

Покупатели с которыми удалось поговорить в суде, заявляют, что оплатили жилье. Так один из них рассказал, что отдал деньги заместителю директора фирмы Медведеву, от которого и получили все необходимые документы.

- Я снял со счета два с половиной миллиона рублей, это деньги от продажи квартиры моей матери и наши сбережения. Деньги я передал Медведеву, он был заместителем директора. Он мне отдал документы на квартиру передаточный акт, в том числе, уже подписанные. Все это было в офисе Запсипкомбанка, где я держал деньги - рассказал один из участников начавшегося судебного процесса.

Суд, допросил по этому делу директора Тобольского отделения Запсибкомбанка Сергея Терлеева. Он подтвердил, что в апреле этого года в банке присутствующий в суде человек отдал Медведеву деньги, как он понял в оплату квартиры.

Покупатели стоят на том, что приобретали квартиру законно. Оплату внесли, никаких сомнений в подлинности подписей не было. Не возникло их и у госорганов при регистрации сделок. Оснований «конфисковать» жилье нет.

Еще один из ответчиков рассказал, что, получив право собственности, въехал в квартиру, но через два месяца застройщик сообщил, что деньги на счет фирмы за его квартиру не поступили и предложил оплатить ее еще раз или вернуть.

- Я был просто в шоке, я не думал, что такое бывает - рассказывает тоболяк.

По истории с продажей квартир Фасадстроя проводилась проверка следственным комитетом. Информация об этом оглашалась при рассмотрении его в суде. В материалах проверки есть некие «объяснения», что при передаче денег покупателями квартир присутствовал Александр Нестеров, в прошлом крупный тобольский застройщик и меценат. Не будучи руководителем фирмы, он «решал вопросы» Фасадстроя. Например, забирал полученные от покупателей квартир деньги, но не направлял их на счет фирмы, а рассчитывался с работниками и направлял их на достройку известного тобольского долгостроя – жилого комплекса Ремезовский дворик. Однако, как следует из материалов дела СК после проведенной проверки отказал в возбуждении уголовного дела.

Александр Нестеров сейчас осужден и находится в местах лишения свободы. Летом этого года Тобольский городской суд признал его виновным в мошенничестве, обмане дольщиков и других преступлениях и приговорил к четырем годам колонии.