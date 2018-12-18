В торговых центрах Тюмени участились случаи краж

18 Дек. 07:36 2018-12-18T07:36:19+03:00

Воруют не только товары, но и гаджеты у покупателей

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В торговых центрах Тюмени участились кражи товаров. Накануне праздников стало также болше обращений о пропажет сотовых телефонов у покупателей.

В пресс-службе городской полиции отмечают, что нечестные на руку горожане тоже начали готовиться к Новому году. Пользуясь отсутствием персонала в торговых залах они пытаются вынести и продукты, и вещи, вплоть до верхней одежды.

Во всех случаях незаконные действия граждан пресечены благодаря взаимодействию сотрудников службы контроля с полицией.

Вместе с тем, активизировались карманники и сумочники. Они в зоне большого количества покупателей опустошают карманы и сумки граждан, вытаскивая гаджеты и кошельки.

В городе только за минувшие выходные заведено несколько уголовных дел по совершенным преступлениям в торговых центрах. Граждан призывают быть бдительными.

Всех, кто стал свидетелем преступления или сам стал жертвой противоправных действий, просят сразу сообщать об этом в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291-600 или 02.