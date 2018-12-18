Разбилась в подъезде: тюменские врачи спасают 93-летнюю бабушку
Тюменские врачи делают все, чтобы вылечить 93-летнюю бабушку, которая упала на лестничной площадке и при ударе головой об пол потеряла сознание. Ее обнаружила соседка. Женщина не двигалась и ни на что не реагировала. Из уха у нее шла кровь, а в верхней части головы образовалась гематома.
Как выяснилось чуть позже женщина пошла гулять и упала в подъезде. Соседка вызвала скорую помощь и бригада была на месте уже через шесть минут. Они провели осмотр пострадавшей. Пациентка к этому времени пришла в себя, но чувствовала себя крайне плохо.
Медики провели иммобилизацию шейного отдела позвоночника и на спинальном щите донесли бабушку до автомобиля. Ее госпитализировали в реанимацию областной клинической больницы № 2, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.
В настоящее время пожилая женщина находится в реанимации, она в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.