В Нижней Тавде студенты посетили урок предпринимательства

17 Дек. 20:52 2018-12-17T20:52:05+03:00

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Директор Нижнетавдинского представительства «Инвестиционного агентства Тюменской области» Ирина Клементьева провела урок предпринимательства для студентов Агротехнологического колледжа. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие состоялось 12 декабря.

Во встрече приняли участие более 30 студентов. Ребята узнали, какие меры поддержки предпринимательства существуют в Тюменской области и какие сегодня экономические и организационные условия для развития предпринимательской деятельности. Помимо этого, студенты сыграли в бизнес-игру «Создаём фирму». Во время игры они прошли пять основных этапов создания своего дела и узнали основные понятия в области предпринимательской деятельности. Ребята получили колоссальный опыт работы в команде и делового общения и усвоили метод быстрого принятия решений методом «мозгового штурма».

В конце урока Ирина Клементьева ответила на многочисленные вопросы обучающихся.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала про бизнес-игру «Завод», в которой приняли участие представители тюменских вузов и ссузов. Мероприятие прошло в рамках Всемирной недели предпринимательства, а сами участники боролись за звание сплочённой и продуктивной команды. Благодаря игре, участники смогут прокачать навыки командного взаимодействия и коммуникаций внутри бизнеса, отработать навыки оперативного принятия решений, креативного мышления и координации рабочего процесса.