Стали известно, кто победил в конкурсе тюменских бизнес-проектов «СИП-АП»

17 Дек. 20:44 2018-12-17T20:44:21+03:00

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31 команда из Тюменской области приняла участие в конкурсе бизнес-проектов «СИП-АП», которые боролись за призовой фонд в 1,1 млн рублей. По словам организаторов мероприятия «СИП-АП» - конкурс, в котором можно получить финансовую поддержку, например, на открытие точки стрит-фуда или и на разработку сервиса для покупки билетов на все тюменские мероприятия без комиссий.

Один из специальных призов и награду в 50 тыс. рублей завоевала команда «FacEye», которая будет развивать систему аутентификации по лицу.

Третье место и грант в 100 тыс. рублей получила команда «Smart2Batt». Все средства направят на развитие устройства, которое поможет завести автомобиль при любых условиях. Также «бронзу» завоевала и команда «Xcode», которая получила поддержку в размере 100 тыс. рублей на развитие системы совместного использования велосипедов в Тюмени. Третью «бронзу» и 100 тыс. рублей получила команда «Smart-GTL». Представители этой команды планируют решить проблемы невостребованных ресурсов газа. Обладатели гранта занимаются разработкой специально установки, с помощью которой можно из сырья газа получить продукт прямо на месторождении.

Второе место и приз в размере 200 тыс. рублей получили представители команды «ThermCAD». Они занимаются разработкой системы проектирования промышленного электрообогрева.

Первое место и приз в размере 300 тыс. рублей получила команда «Greenbox». По словам организатора команды Павла Вохменцева, они занимаются специальной системой, которая будет автоматически регулировать температуру, освещение и полив растений в теплицах.

Как отметил директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков, члены жюри оценивали проработанность проекта, наличие новизны и актуальность проекта.

- Учитывались также технологии, которыми оперировали участники, и, конечно же, понимание рынка, в котором они будут предлагать свои услуги, - подчеркнул он.