18 Дек. 06:00 2018-12-18T07:37:29+03:00

Горожанка десять лет ждала, когда ей выделят квартиру

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В Тюмени прокуратура помогла сироте переехать из аварийного общежития в однокомнатную квартиру. Горожанка обратилась в надзорный орган за помощью.

Выяснилось, что сироте в 2008 году администрация Тюмени предоставила по социальному найму комнату в доме по пр. Геологоразведчиков, 2, хотя должна была предоставить квартиру. В октябре 2015 года дом признали аварийным и подлежащим сносу, но сироте и в этот раз квартиру не выделили.

Прокурор области в администрацию Тюмени внес представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения сироте предоставлена однокомнатная квартира по договору социального найма.