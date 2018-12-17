Индекс промпроизводства в Тюменской области достиг почти 110%

17 Дек. 20:14 2018-12-17T20:14:57+03:00

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Индекс промышленного производства в Тюменской области за период «январь-ноябрь» достиг 109,9%. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, рост промпроизводства обеспечен, в основном, благодаря высоким темпам развития обрабатывающих производств (109%).

Наибольшие темпы роста в секторе отмечены в производстве прочих готовых изделий (в 1,9 раза), лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицинских целях (134,3%), компьютеров, электроники и оптики (128,5%), металлургическом производстве (120,3%), производстве изделий из резины и пластмассы (107,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (107,3%), полиграфической деятельности и копировании носителей информации (107,1%), производстве пищевых продуктов (106%).

Индекс добычи полезных ископаемых составил 112,8%. Высокие темпы роста объясняются «низкой базой» 2017 года, когда действовало соглашение со странами ОПЕК об ограничении объемов добычи нефти.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, доля промышленности в структуре экономики региона превышает 30%, тогда как 10 лет назад она была ниже 10%.

- Промышленный рост – показатель многолетней системной командной работы, результаты которой нельзя получить за один год. Мы двигаемся по всем направлениям. Самое главное – это развитие экономики, потому что без экономики решить все остальные задачи невозможно, - отметил глава региона.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, что индекс производства сельхозпродукции составил 105,5% при плановом значении 100,5 %. Два года назад эта цифра составляла 100,1 % процент. Индекс производства продукции растениеводства составил 109,2% при плановом значении 100,1%, а индекс производства продукции животноводства - 102,9 % при плановом значении 100,9 %.