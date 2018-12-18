2018-12-18T04:51:23+03:00
Общество

Погода 18 декабря в Тюмени: облачно и ветрено

Температура воздуха составит -6 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 18 декабря в Тюмени: облачно и ветреноПогода 18 декабря в Тюмени: облачно и ветреноФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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Вторник, 18 декабря, в Тюменской области будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможен гололед, изморозь. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, температура днем -5 -10 градусов.

В Тюмени пасмурно, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха -4 -6 градусов. В Тобольске такая же погода, но ветер сильнее, 5-12 м/с. В Ялуторовске и Заводоуковске небольшой снег в течение дня, ветер 4-10 м/с, а термометры покажут -7 градусов. В Ишиме снег будет идти с утра до вечера, ветер 5-9 м/с и здесь самая холодная погода -13 градусов.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСов и собственной безопасности органов внутренних дел России.

В народном календаре 18 декабря названо Саввиным днем. На Руси говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы.

В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь — иначе может случиться беда на зимней дороге. Кроме того, на Савву не полагалось работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах.

На Савву предсказывали погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле — можно было ждать снегопада.

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